Hager leitet Gericht für Finanzen

Hannover Ihr Amt als neue Präsidentin des Niedersächsischen Finanzgerichts hat Petra Hager (Foto) angetreten. Sie folgt auf Hartmut Pust, der das Amt seit 2003 bekleidet und sich Ende Mai in den Ruhestand verabschiedet hat. Hager studierte in Konstanz Rechtswissenschaften. Ihr Zweites Juristisches Staatsexamen legte sie im April 1997 beim Oberlandesgericht Stuttgart ab. Sechs Jahre war sie als Rechtsanwältin in der Steuerabteilung zwei großer Unternehmen tätig, bevor sie im April 2003 als Richterin zum Niedersächsischen Finanzgericht wechselte. In den Jahren 2009 bis 2013 war sie an das Bundesministerium der Justiz abgeordnet, wo sie als Referentin für das Steuerrecht tätig war. Ende März 2016 wurde sie zur Vorsitzenden Richterin am Finanzgericht ernannt. Am 1. August 2018 wurde Hager zur Vizepräsidentin des Finanzgerichts und wechselte in den 2. Senat, dem sie bis heute angehört.