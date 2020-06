Hannover: Ex-OB Schmalstieg mit scharfer Kritik

Hannover Auf Glückwünsche der SPD-Parteivorsitzenden zu seinem Geburtstag hat Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg mit scharfer Kritik reagiert. „Es ist traurig, dass wir aus der 15-Prozent-Falle nicht herauskommen“, schrieb der 77-Jährige an Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. „Nach meiner festen Überzeugung liegt das daran, dass die SPD kein Gesicht hat. Leider erfüllt ihr diese Aufgabe nicht.“ Über den Brief hatte zuerst das Magazin „Business Insider“ berichtet. Er hoffe, dass sich ein Wechsel an der Spitze schnell vollziehe, sagte Schmalstieg der Nachrichtenagentur dpa. Olaf Scholz sei der richtige Kandidat.

