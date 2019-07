Hannover Hannover will Kulturhauptstadt Europas 2025 werden. Die niedersächsische Landeshauptstadt habe am Dienstag ihre Absichtserklärung an die Kulturstiftung der Länder geschickt, sagte eine Sprecherin. Punkten will die Stadt vor allem mit seinem reichen Kulturangebot, das vom Sprengel Museum über die Herrenhäuser Gärten bis zu den Kunstfestspielen reicht.