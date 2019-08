Hannover zahlte unzulässige Prämie

Hannover Im Zuge der Rathausaffäre in Hannover hat die Stadt das Zulagensystem vom Rechnungsprüfungsamt untersuchen lassen. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet, erhalten demnach Tausende Stadtmitarbeiter seit Jahren eine pauschale Leistungsprämie, die ihnen in dieser Form nicht zusteht.

Allein 2017 seien 5,6 Millionen Euro an rund 8500 Mitarbeiter ausgezahlt worden. Die Stadt wollte dies am Dienstag nicht kommentieren. Das Ergebnis der Überprüfung werde am Mittwoch vorgestellt, hieß es. In der Rathausaffäre hatte die Staatsanwaltschaft Ende April Anklage wegen schwerer Untreue gegen den inzwischen zurückgetretenen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD), seinen damaligen Bürochef sowie den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten erhoben.

Es geht um insgesamt rund 64 000 Euro an unzulässigen Zuschlägen für Stefan Schostoks Bürochef sowie den früheren Feuerwehrchef. Stefan Schostok soll laut Anklage von der Unzulässigkeit dieser Zulagen erfahren haben, ohne deren Zahlung jedoch zu stoppen.