Haushalt 2021: Schuldenberg wächst auf 69 Milliarden

Hannover Unter der Überschrift „Krisenbewältigung“ steht der Haushalt des Landes Niedersachsen im kommenden Jahr. Es werde keine „Rotstiftpolitik“ geben, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover, aber auch keine neuen politischen Schwerpunkte. Man müsse unter dem „Druck der Verhältnisse“ eine Pause einlegen. Insgesamt soll der Etat ein Volumen von 35,9 Milliarden Euro umfassen.

• Einnahmen sinken

Im Rahmen einer Kabinettsklausur im Haus des Landessportbunds zurrte die Landesregierung die Eckpunkte fest. Das Problem: Die Pandemie führt allein im Jahr 2021 zu Steuerausfällen im Volumen von 1,8 Milliarden Euro, so Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Frühestens 2022 werde annähernd das Niveau von 2020 erreicht – vorausgesetzt die Konjunktur springt wieder an und es gibt eine Wachstumsrate von 5 Prozent. Dafür soll das Konjunkturpaket im zweiten Nachtragshaushalt 2020, über das der Landtag am 15. Juli entscheidet, den Impuls liefern. Zusammen mit dem ersten Corona-Hilfspaket stellt das Land damit knapp 13 Milliarden Euro für die Krisenbewältigung bereit. „Ohne die Wirtschaft ist alles nichts“, erklärte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

• Die Ausgaben

Die Landesregierung verzichtet auf neue Vorhaben. Auch der für 2021 geplante Neubau für die Universitätsmedizin in Oldenburg entfällt. Ein Investitionsprogramm, wie es der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert, ist nicht vorgesehen. Dafür fließen 380 Millionen Euro aus dem Jahresabschluss 2019 in den Klima-, Arten- und Waldschutz. Um gegen Hass und Hetze im Internet sowie gegen Clankriminalität vorzugehen, sind 20 zusätzliche Richterstellen und mehr Personal bei der Polizei geplant, sagte Althusmann.

• Die Schulden

Für den Haushalt 2021 steigt die Neuverschuldung um 853 Mio. Euro. Bis 2023 rechnet die Regierung mit rund 1,6 Mrd. Euro auf Pump. Dabei fallen bereits für die beiden Nachtragshaushalte in diesem Jahr etwa 8,8 Mrd. Euro neue Schulden an. Damit wächst der Schuldenberg des Landes in diesem Jahr auf 69,37 Mrd. Euro an. Hilbers zufolge soll im Jahr 2024 der Schuldenabbau beginnen; binnen 25 Jahren sollen die rund 8,8 Mrd. Euro getilgt sein. Zum Vergleich: Beim Jahresabschluss 2019 hatte Niedersachsen 86 Mio. Euro getilgt.

• Hier wird gespart

Als Einstieg in die Konsolidierung gilt für den Haushalt 2021 eine Einsparverpflichtung von 200 Mio. Euro, davon müssen 50 Mio. Euro aus den Ministerien erbracht werden. In den Folgejahren sind dafür ansteigende Beträge eingeplant: 300 Mio. Euro für 2022, 400 Mio. Euro für 2023 und 500 Mio. Euro für 2024. Diese Einsparungen seien erforderlich, weil trotz der erwarteten Erholung die Wirtschaftsleistung und das Steuereinnahme-Niveau auch mittelfristig hinter den alten Planungen zurückbleibe, sagte Hilbers. „Diese Krise wird uns allen weniger Wohlstand bringen.“ Auch Vorhaben wie das 365-Euro-Jahresticket für Schüler im Öffentlichen Nahverkehr will das Land vorerst nicht auf den Weg bringen. Die Regierung setzt eine Arbeitsgruppe mit den Staatssekretären aus Finanz- und Wirtschaftsministerium sowie der Staatskanzlei ein, die weitere Sparvorschläge vorbereiten soll. Da der Personalkostenanteil des Landes bei rund 40 Prozent liege, müsse auch hier gekürzt werden, so Hilbers.

• Die Reaktionen

Aus Sicht der Gewerkschaften und der Grünen im Landtag hat das Land eine große Chance verschenkt. „Sparen ist angesichts von Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimaschutz und Energiewende der falsche Ansatz“, meinte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh. Niedersachsens Wirtschaft werde den Verzicht auf zusätzliche Impulse „schon bald schmerzlich zu spüren bekommen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg, Der FDP-Politiker Christian Grascha forderte, alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. „Niedersachsen braucht einen Restart in der Haushaltspolitik!“ Die AfD begrüßte, dass eine Arbeitsgruppe Sparpotenziale ermitteln solle.

Dagegen betonte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder: „Es darf kein Kaputtsparen in der Krise geben.“ Nun gelte es den Blick darauf zu schärfen, welche Projekte des Koalitionsvertrags sich noch in dieser Legislaturperiode realisieren ließen. Und CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer sagte: „Die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, der Erhalt von Ausbildungsplätzen und das Wiederanspringen der Konjunktur stehen jetzt an erster Stelle.“