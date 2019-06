Hannover Der Haushalt des Landes Niedersachsen ist im Jahr vor der Schuldenbremse, die ab 2020 greifen muss, nicht ausreichend für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet. Zu diesem Ergebnis kommt der Landesrechnungshof (LRH) in seinem aktuellen Jahresbericht, den die Präsidentin Dr. Sandra von Klaeden am Mittwoch in Hannover vorgestellt hat.

Das Land befindet sich aus Sicht der externen Finanzkontrolle an einem Wendepunkt. „Die vergangenen Jahre waren durch hohe Einnahmen und niedrige Zinsen geprägt. Dies hat dem Land enorme finanzielle Spielräume beschert. Bereits jetzt zeigt sich ein Bild zurückgehender Einnahmeerwartungen für die kommenden Jahre. Der derzeitige Schuldenstand von rund 60,7 Milliarden Euro belastet künftige Generationen“, sagte von Klaeden und mahnte Einsparungen beim Personal an.

Hierzu gehöre auch eine umfassende Aufgabenkritik, die die dafür eingesetzte Regierungskommission jedoch nicht leisten könne. „Die Herausforderungen müssen mit strikter Ausgabendisziplin und effektiven organisatorischen Strukturen gelöst werden“, betonte die LRH-Präsidentin und verwies gleichzeitig auf eine niedersächsische Besonderheit: Demnach können sich Beamte nur in Niedersachsen bereits mit Vollendung des 60. Lebensjahres auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzen lassen. Nach den Vorschriften des Bundes und der meisten Bundesländer ist dies erst mit Vollendung des 63. Lebensjahres möglich.

Der LRH stellte für die Jahre 2015 bis 2017 fest: In Niedersachsen verließen mehr als die Hälfte der ausgeschiedenen Beamten den Dienst vorzeitig auf eigenen Antrag. Die Versorgungsleistungen des Landes setzen in diesen Fällen bis zu sechs Jahre früher ein, als vom Gesetz mit Vollendung des 67. Lebensjahres grundsätzlich vorgesehen. „Der Dienstherr geht damit in Vorleistung. Zeitgleich werden neue Beamte eingestellt. Dies belastet den Landeshaushalt“, kritisiert von Klaeden und fordert, die Regelung auf den Prüfstand zu stellen.

Schließlich stehe das Land vor milliardenschweren Herausforderungen wie der Digitalisierung der Landesverwaltung. Hinzu komme die Sanierung der Medizinischen Hochschule Hannover und der Unimedizin Göttingen. Laut LRH reicht die zurzeit vom Land eingeplante Investitionssumme von 2,1 Milliarden€ Euro hier „bei Weitem nicht aus“.