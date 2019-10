Hannover Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé warnt vor einem Kahlschlag bei den EU-Regionalmitteln. Man beobachte mit Sorge die Beratungen um den mehrjährigen Finanzrahmen der Gemeinschaft ab 2021, sagte die SPD-Politikerin am Montag. Anlass der Sorge ist unter anderem der drohende Austritt Großbritanniens aus der EU. Allein dadurch drohten Brüssel Mindereinnahmen von 14 Milliarden Euro. Geld, das die verbliebenen Mitgliedsstaaten bislang nicht aufbringen wollen.

Da der EU eigene Geldquellen fehlen, drohen Einschnitte bei den Förderungen. Wenig Verständnis hat Honé dabei für die Niederlande. Während die Grenzprovinzen zu Deutschland für den Erhalt der grenzüberschreitenden Interreg-Projekte kämpften, sperre sich die Zentralregierung in Den Haag gegen die Stärkung der EU-Finanzen.

Eigenes Positionspapier

Zu den Gesprächen unter anderem mit Kommissionsvize Frans Timmermans bringt Honé ein eigenes Positionspapier mit. In diesem fordert sie von der kommenden Monat ihre Arbeit aufnehmenden neuen Kommission ein sozialeres Europa, eine aktive Förderung der Regionalentwicklung und eine aktivere Industriepolitik. Die EU solle gegebenenfalls die Fusionskontrolle lockern. Auch fordert Honé mehr Geld für innovative Industrieprojekte insbesondere im Bereich der Wasserstofftechnik.

Die Erzeugung von Wasserstoff aus Windstrom könnte aus Sicht Niedersachsens ein wichtiger Baustein einer Energiewende sein. Entsprechend fordert Honè von der EU auch mehr Anstrengungen in der Klimapolitik – das Ziel der Treibhausneutralität solle 2050 erreicht werden. Die Politik werde unglaubwürdig, wenn sie sich einerseits Klimazielen verpflichte, diese aber nicht umsetze, sagte Honé. „Wir müssen ambitioniert handeln“, fordert sie.

Weniger Bürokratie

In der Förderpolitik warnt das Land vor einer Verlagerung aus den Regionen in die Hauptstädte. Eine weitere Zentralisierung der Mittelvergabe „wollen wir ausdrücklich nicht“, betont Honé. Die Vergabe von Fördermitteln solle stärker an den Bedarfen der Regionen ausgerichtet und vor allem einfacher werden. „Auch als Land müssen wir uns an die eigene Nase fassen“, sagt die SPD-Politikerin. So seien manche Vorgaben auch nicht sinnvoll. Eine unbürokratischere und verständliche Förderpolitik nah an den Menschen sei auch ein Rezept gegen Politikverdrossenheit und Populismus.