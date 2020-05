Heinrich Boge mit 91 Jahren gestorben

Hannover Ex-BKA-Präsident Heinrich Boge ist im Alter von 91 Jahren in Hannover gestorben, teilte das Bundeskriminalamt am Donnerstag mit. Der gebürtige Osnabrücker begann seine Laufbahn als Polizeianwärter in Niedersachsen. Nach dem Jurastudium war er unter anderem Polizeipräsident von Hannover und Leiter der Polizeiabteilung im Bundesinnenministerium, bevor er 1981 zum BKA-Präsidenten berufen wurde. Das Amt übte er bis 1990 aus.

