Herrenhäuser Gärten: Vielfältige Gartenkunst wieder erlebbar

Hannover Gerade werden die ersten der 1000 Kübelpflanzen aus dem Winterquartier ins Freie geholt. Zitrusbäume. Die Frühlingsblumen blühen dagegen seit Langem in voller Pracht; angesichts der Corona-Krise weitgehend unbemerkt. Doch nun sind die Herrenhäuser Gärten in Hannover für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. „Allein am Wochenende kamen mehr als 1200 Leute“, sagt Ronald Clark (64), Direktor der Parkanlagen. Und ergänzt: „Die Leute waren geradezu ausgehungert.“ Zudem sei es gelungen, in den vergangenen Tagen über 400 Jahreskarten zu verkaufen.

Mehr Personal

Fast sechs Wochen lang waren die Gärten geschlossen. Endlich sind wieder Spaziergänge durch die Frühlingspracht, darunter Tulpen, Narzissen und Kaiserkronen, möglich. Zur Sicherheit bleiben aber die Grotte, die Schauhäuser und der Irrgarten vorerst abgesperrt. Dort könnte der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden. Zudem hat die Gartenleitung an den Kassen und Eingängen Vorkehrungen für die Sicherheit von Personal und Gästen getroffen. Dazu zählen getrennte Ein- und Ausgänge, Hinweisschilder und Abstandssignale. „Das Aufsichtspersonal haben wir um gut 20 Prozent erhöht“, sagt der Direktor. Das schlage aufs Budget.

Clark ist übrigens ein gebürtiger Wardenburger. Er wuchs auf dem elterlichen Hof am Marschweg auf. Obwohl er gern in der Natur arbeiten wollte, entschied er sich gegen die Landwirtschaft. Nach dem Abitur am Alten Gymnasium Oldenburg (AGO) ging er Mitte der 1970er Jahre nach Hannover und studierte an der Universität zunächst Gartenbau, anschließend Landschaftspflege. 1987 wurde Clark stellvertretender Abteilungsleiter im damaligen Grünflächenamt der Landeshauptstadt. Nach seinem Aufstieg bis zum Leiter des hannoverschen Amtes für Grünflächen war er für rund 1200 Mitarbeiter in der Grünanlagenpflege und dem Naturschutz zuständig. 2005 wechselte er dann an die Spitze der Herrenhäuser Gärten.

Unter seiner Ägide haben sich die Herrenhäuser Gärten zu einem Zentrum der Gartenkunst, der Kultur, aber auch der Wissenschaft entwickelt. Zwar mussten das Gartenfestival zu Pfingsten und das für Juli geplante „Kleine Fest im Großen Garten“ bereits abgesagt werden. Doch mit der Sanierung des Gartentheaters steuert ein Großprojekt seiner Vollendung entgegen. Ziel der Arbeiten ist es, dem Theater seine ursprüngliche Gestalt zurückzugeben. Bei dem Thema sprudelt es aus Clark nur so hinaus: „Das älteste Heckentheater Deutschlands wurde um das Jahr 1690 errichtet.“ Es war von wegweisender Bedeutung. 500 000 Euro wurden für den Umbau veranschlagt. Bauarbeiter entfernten Orchestergraben und rund 120 Meter Hecken. Neue Bäume und 200 Meter Hecken wurden neu gepflanzt. Zu den 17 vergoldeten Bleifiguren im Original kommen nächste Woche noch zehn vergoldete Repliken hinzu. „Solche Figuren gibt es weltweit nur noch einmal – und zwar in Lissabon.“

Neues Schauhaus

Im nächsten Jahr soll dann ein weiteres Großprojekt beginnen: der Bau eines Schauhauses im Berggarten. In einem der drei Bereiche soll sogar die tropische Riesenseerose in einem speziellen Warmwasserbecken erblühen. Außerdem könnten dort exotische Schmetterlinge flattern.

Gerade in der Corona-Krise ist die Arbeitszeit am Telefon noch mal länger geworden. Viele Berufskollegen rufen den Manager an: Sie wollen wissen, wie es gelang, den Park wieder zu öffnen. „Wir sind eine allgemeine Grünfläche, aber keine Freizeiteinrichtung“, erklärt Clark lapidar. Er nutzte seine Kontakte und führte Dutzende Gespräche mit dem Gesundheitsamt, um die Gärten wieder öffnen zu können. Das Sicherheitskonzept überzeugte letztlich.

Clarks Kontakte ins Oldenburger Land sind weiterhin vielfältig. Er tauscht sich unter anderem mit Christian Wandscher, Geschäftsführer im „Park der Gärten“, aus. Zudem sitzt er im Beirat für den Oldenburger Schlossgarten. Ob es den Herrenhäuser Gärten gelingt, auch in diesem Jahr wieder 600 000 Zuschauer zu locken, ist offen. Doch das Erfolgsrezept ist seit Jahrhunderten unverändert: das unverwechselbare Naturerlebnis.