Hetze im Netz gegen Grünen-OB

Hannover Nach Drohungen und Beleidigungen in sozialen Medien gegen dem neuen grünen Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay, wollen die Grünen strafrechtliche Schritte prüfen. Er sei überrascht von der Masse der Anfeindungen, sagte Onay am Dienstag der Deutschen-Presse Agentur. Vor seiner Wahl habe es nur wenige diffamierende Äußerungen gegeben, die Hetze habe inzwischen massiv zugenommen. Der 38 Jahre alte Landtagsabgeordnete Onay hatte sich am Sonntag in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt durchgesetzt.