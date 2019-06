Hip-Hop-Turnier in Hannover

Hannover Hannover wird an Pfingsten zu einer Hochburg des Hip-Hop. Jugendliche tragen von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, einen Tanzwettbewerb aus, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Unter dem Titel „Battle of the Year“ werden bis zu 2000 Tänzer, Gäste und Organisatoren erwartet. Auch Gruppen aus den Niederlanden, Russland oder Marokko sind dabei. Das Tanzturnier bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich für den „Battle of the Year International“ im französischen Montpellier zu qualifizieren.