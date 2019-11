Hannover Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will Niedersachsen wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagen. Die zuständigen Behörden hätten über Jahre dabei versagt, Grund- und Oberflächengewässer ausreichend zu schützen und gesetzliche Vorgaben umzusetzen, begründete die DUH den Vorstoß. Auch die neue Düngeverordnung sei nicht ausreichend, um die hohe Nitratbelastung des Grundwassers deutlich zu verringern.

Wegen der zu hohen Nitratwerte hat die EU-Kommission bereits ein Verfahren gegen Deutschland eingeleitet, sie fordert massive Einschränkungen bei der landwirtschaftlichen Düngung.

Unterdessen sorgt die geplante Umsetzung schärferer Düngeregeln in Niedersachsens rot-schwarzer Koalition für Krach. Bereits am Dienstag hatte das Kabinett die Entscheidung vertagt, nun wackelt auch der Entscheid in der kommenden Woche. Hintergrund sind Zweifel der CDU an den Nitratmessungen, die in die Verantwortung des SPD-geführten Umweltministeriums fallen.

CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer forderte am Freitag eine „proaktive“ Überprüfung aller Grundwasser-Messstellen. Die Nitrat-Werte und ihre Herleitung sind insbesondere für die Landwirtschaft wichtig, da auf ihrer Basis sogenannte „rote Gebiete“ festgelegt wurden, in denen die Düngung massiv eingeschränkt werden soll. Diese Gebiete umfassen derzeit etwa 39 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niedersachsens.

Das Umweltministerium von Olaf Lies lehnte am Freitag eine erneute Überprüfung der Messstellen ab – ein Staatssekretärstreffen blieb ohne Einigung.

Einig sind sich SPD und CDU in Niedersachsen hingegen in der Kritik an pauschalen Düngekürzungen. Das Bundesagrarministerium von Julia Klöckner (CDU) und die EU-Kommission verhandeln derzeit über eine 20-Prozent-Kürzung in den „roten Gebieten“.