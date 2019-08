Holländer stellen die meisten Gäste

Hannover Niederländer sind die häufigsten ausländischen Übernachtungsgäste in Niedersachsen. „Es kommen vor allem Familien mit Kindern“, sagt Leonie Herzfeldt von Niedersachsen Tourismus. „Das liegt in erster Linie an der hohen Dichte von Freizeitparks bei uns.“ Mit gut 1,08 Millionen Übernachtungen belegten die Niederländer im vergangenen Jahr unangefochten den ersten Platz in der Nationalitäten-Rangliste. Mit großem Abstand folgen dänische Gäste (378 000 Übernachtungen) sowie Besucher aus Polen (334 000) und Großbritannien (178 000). Vorrangig sei Niedersachsen allerdings ein Ziel für den Inlandstourismus, stellt das Landesamt für Statistik fest. Von den insgesamt 45 Millionen Übernachtungen im Jahr 2018 entfielen 91,3 Prozent auf deutsche und nur 8,7 Prozent auf nichtdeutsche Gäste.