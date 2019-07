Hund beißt Kind ins Gesicht

Hannover Ein Hund hat in Celle einen Fünfjährigen ins Gesicht gebissen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Der Junge hatte am Mittwoch mit Kindern in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses gespielt, sagte die Polizei am Donnerstag. Dann habe ein Mann mit Hund an der Leine die Einfahrt betreten. Das Tier kam nah an das Kind heran und habe es gebissen. Danach verschwanden Hund und Mann im Haus. Der Hund gehört der 30-jährigen Lebensgefährtin des Mannes, die sich nach dem Biss eine Prügelei mit dem Vater des Fünfjährigen lieferte. Das Kind wurde ärztlich behandelt.