„Ideen-Expo“ in Hannover eröffnet

Hannover Unter dem Motto „Mach doch einfach!“ hat am Samstag in Hannover die siebte „Ideen-Expo“ begonnen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eröffneten die Berufsorientierungs-Messe, die Jugendliche bis zum 23. Juni in vier Hallen und auf 110 000 Quadratmetern für Naturwissenschaften und Technik begeistern will. Daran beteiligen sich 270 Aussteller mit 670 Mitmach-Exponaten und 730 Workshops, wie die Initiatoren mitteilten.