Hannover Auswerten, bilanzieren, abwägen – häufig ist nicht direkt nach Abschluss einer Veranstaltung klar, ob es eine Neuauflage geben wird. Bei der „IdeenExpo“ ist das anders. Start für die nächste, alle zwei Jahre stattfindende Mitmach-Messe in Hannover ist am 10. Juli 2021. Das hat Dr. Volker Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der „IdeenExpo“, am Dienstag bekannt gegeben.

„Die Erfolgsgeschichte setzt sich fort“, blickte Schmidt zurück auf die am Sonntag zu Ende gegangene siebte „IdeenExpo“. Das laut Veranstalter europaweit größte Jugend-Event für Naturwissenschaft und Technik verzeichnete mit rund 395 000 Messegästen laut Schmidt einen weiteren Besucherrekord. „Das sind noch mal 30 000 mehr als vor zwei Jahren“, betonte Schmidt und fügte hinzu: „Mit Empfehlungsquoten von 97 Prozent und mehr wird die ,IdeenExpo’ von der Begeisterung der Besucher getragen – egal, ob es sich um Schüler, Studenten, Lehrer oder Eltern handelt. Dabei steigen die Chancen für unsere Aussteller, geeignete Nachwuchskräfte zu finden, mit jeder Messe.“

84 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die die „IdeenExpo“ besucht hätten, zeigten „ein hohes Interesse, sich später mit Technik oder Naturwissenschaften beruflich zu beschäftigen“.

Um das Erfolgsrezept der Messe zu untermauern, hatte Schmidt weitere Zahlen parat: So beurteilten nach einer Umfrage 93 Prozent der Besucher die „IdeenExpo“ als gut oder sehr gut, sämtliche befragten Lehrer würden die Veranstaltung weiterempfehlen. Knapp 270 000 der Besucher waren Schüler, die sich zu 83 Prozent in der Kernzielgruppe der „IdeenExpo“ befanden.

Hinzu kamen rund 20 000 Studenten – größtenteils mit der konkreten Absicht, auf der „IdeenExpo“ ihren ersten Arbeitgeber zu finden. Auf der „IdeenExpo“ waren insgesamt 270 Aussteller (2017: 250) mit 670 Mitmach-Exponaten (2017: mehr als 650) vertreten. An den drei Konzertabenden begeisterten Künstler wie Bosse, Sasha und Sunrise Avenue die Besucher.

Es handelte sich um die siebte „IdeenExpo“. Nach dem Motto „Mach’ doch einfach“ ließ sie Besucher neun Tage lang hautnah die Faszination von Berufen in MINT-Bereichen – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik also – erleben. Die Messe zeigt den Jugendlichen ganz konkret, welche Chancen und Perspektiven diese Berufe bieten. Insbesondere im MINT-Bereich spüren Unternehmen in Deutschland immer stärker den Fachkräftemangel.