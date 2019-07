IG Bau: Es fehlt an Fachkräften für Wälder

Hannover Um die Folgen des Klimawandels für die niedersächsischen Wälder zu begrenzen, sind laut der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mehr Förster und Waldarbeiter erforderlich. „Vor allem die staatlichen Forsten haben in den vergangenen Jahren sehr viele Stellen abgebaut“, sagte IG-Bau-Regionalleiter Eckhard Stoermer. Dies räche sich jetzt, weil es an Fachkräften fehle, um den Befall von Bäumen mit Borkenkäfern rechtzeitig zu erkennen. Zusätzliche Fachkräfte seien auch für den dringend nötigen Waldumbau erforderlich, sagte Stoermer. „Der Waldumbau ist eine Mammutaufgabe, für die man qualifizierte und ordentlich bezahlte Fachkräfte braucht. Sie dürfen in keinem Haushaltsplan fehlen.“