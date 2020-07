Ihk-Umfrage: Wirtschaft rechnet mit hartem Rückweg

Hannover Nach dem Corona-Schock im Frühling gewinnt die Wirtschaft in Niedersachsen wieder ein wenig Zuversicht, hat an 2020 aber oft keine großen Erwartungen mehr. Im Tourismus zieht das Geschäft zum Ferienstart etwas an. Doch auch Hoteliers, Gastronomen und Reiseanbieter kämpfen mit hohen Risiken.

Stimmungsindex steigt

Der Gesamtindikator der Industrie- und Handelskammern nahm im zweiten Quartal von 48 Punkten auf 76 Zähler zu – vor einem Jahr lag der Stimmungsindex allerdings noch bei 104. Während mit einem Minus der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr von 8 Prozent gerechnet wird, gehen die Unternehmen in einer neuen Umfrage des Dachverbands IHKN vom Freitag zu 43 Prozent von einer negativen Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten aus. Im Vorjahr waren es 22 Prozent.

„Nach der schrittweisen Aufhebung des Lockdowns schöpfen unsere Unternehmen zwar etwas Hoffnung auf Besserung“, erklärte IHKN-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage. „Doch mit den aktuellen Kapazitätsauslastungen können die Betriebe nur in wenigen Fällen ihre Kosten tatsächlich decken.“ Die Nachfrage ist in vielen Branchen stark zurückgegangen. Die meisten Wirtschaftszweige nehmen den Kammern zufolge an, dass erst 2021 das alte Niveau erreicht wird. Im zweiten Quartal sei die Lage noch „katastrophal“ gewesen.

Etwa jeder fünfte Betrieb erwartet 2020 Umsatzeinbußen von mehr als einem Viertel, nur 16 Prozent halten eine Rückkehr zum Normalzustand in diesem Jahr für möglich. Viele Befragte trauen sich bisher keine Aussage zu. Die jetzige Geschäftssituation nennen 38 Prozent schlecht (Vorjahr: 11 Prozent) und 19 Prozent gut (Vorjahr: 31 Prozent). „Der Aufholprozess wird mühsam und langwierig“, so Schrage.

Branchenunterschiede

Beim Blick in die einzelnen Branchen zeigen sich indes erneut Unterschiede. So äußerten sich Unternehmen aus der Bauwirtschaft im Schnitt deutlich zufriedener. Auch in der Ernährungsindustrie und in manchen Dienstleistungsbereichen läuft es verhältnismäßig gut.

Problematischer bleibt die Lage vor allem im Gastgewerbe und Tourismus. In der Saisonumfrage zeigen sich hier trotz des Endes der meisten Einschränkungen noch gravierende Auswirkungen der Krise. Knapp 77 Prozent aller Betriebe schätzen, dass erst im Laufe des kommenden Jahres eine normale Geschäftslage zurückkehren kann – sofern es keine weiteren größeren Covid-19-Ausbrüche gibt. Nur 11,6 Prozent können sich dies für die zweite Jahreshälfte 2020 vorstellen. Und 9 Prozent glauben, dass es nie mehr so sein wird wie vor Corona.

Etwa 52 Prozent aller befragten Touristiker erwarten 2020 einen Umsatzrückgang um mehr als die Hälfte. Bei den Gastronomen sind es rund 57, bei Beherbergungsbetrieben 51 Prozent. Noch häufiger sprechen Reisebüros und -veranstalter von drastischen Abnahmen. Nur Betreiber von Campingplätzen, die relativ früh wieder öffnen durften, sehen die Situation optimistischer: 10 Prozent richten sich auf hohe Erlöseinbußen ein, während 13 Prozent keine große Veränderung sehen.

Online-Handel profitiert

Trüb sieht es auch in der Veranstaltungs- und Verkehrsbranche aus. Im Einzelhandel bremsen Maskenpflicht und Hygienemaßnahmen, etliche Betriebe melden laut IHKN hier eine sehr schwache Entwicklung. Es hänge allerdings vom Sortiment ab: Lebensmittel- und Möbelhändler oder Baumärkte äußerten sich zufriedener. Und der Online-Handel sei eindeutig einer der großen Gewinner der Krise. Anders in der Industrie, die „ein schlimmes zweites Quartal“ hinter sich gebracht habe. „Die Auftragseingänge sind weiter rückläufig.“