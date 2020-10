Im Land fehlen 30 500 Kita-Plätze

Hannover Einen Mangel an Kita-Plätzen beklagen die Grünen in Niedersachsen. Nach einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft fehlen landesweit rund 30 500 Krippen-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Es fehlten nicht nur Kitas sondern auch Personal, kritisierte der Grünen-Landtagsabgeordnete Volker Bajus. „Gerade in der Krise wäre es wichtig, hier zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen, und mit einem eigenen Programm den Kita-Ausbau zu verstärken“, sagte Bajus. Der Erzieherberuf müsse attraktiver werden, die Kommunen eine bessere Unterstützung erhalten.

Der FDP-Abgeordnete Björn Försterling verwies darauf, dass durch die Befreiung aller Kinder ab drei Jahren von Kitabeiträgen die Nachfrage gestiegen sei und Erzieherinnen nun in den Krippen fehlten.