Hannover /Im Nordwesten In Niedersachsen sollen bis zum Jahr 2030 rund 40 000 geförderte Wohnungen entstehen. Die neue Wohnraumförderung mit deutlich verbesserten Konditionen soll das Vorhaben vorantreiben. „Die neuen Regelungen gelten erst seit Juli vorigen Jahres, sodass die Förderzahlen für 2019 noch hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Ich erwarte jedoch einen klaren Zuwachs und bin optimistisch, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit vielen privaten Investoren die Zielgröße von etwa 4000 geförderten Wohnungen schaffen“, sagte Dr. Susanne Schmitt, Direktorin des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen-Bremen (vdw), am Donnerstag in Hannover.

Der vdw wies gleichzeitig darauf hin, dass es aktuell am niedersächsischen Wohnungsmarkt nicht überall um Wachstum gehe. In Ballungsräumen wie Oldenburg, Hannover, Osnabrück und Braunschweig müssten in den nächsten fünf Jahren etwa 140 000 Wohnungen errichtet werden (darunter etwa 80 000 in Mehrfamilienhäusern), um der Nachfrage gerecht zu werden. Zugleich gebe es etwa im Harz schrumpfende Regionen, in denen es zunehmend Leerstände geben werde – vor allem bei Ein- und Zwei-Familien-Häusern.

Verbandsdirektorin Schmitt wies darauf hin, dass es aber nicht nur um Quantitäten, sondern auch um Qualitäten beim Wohnungsangebot gehe: „Angesichts des demografischen Wandels benötigen wir ausreichend barrierearmen Wohnraum etwa für ältere Menschen. Das wird zwar im Neubau grundsätzlich beachtet, eine generationengerechte Sanierung älterer Ein- oder Mehrfamilienhäuser ist jedoch schwierig.“ Der Nachholbedarf könne nur geschätzt werden. Bei den vdw- Mitgliedsunternehmen zähle der barrierearme Umbau von Bädern zu einem Investitionsschwerpunkt.

Der vdw vertritt die Interessen von 172 Wohnungsunternehmen. In ihren rund 400 000 Wohnungen leben fast eine Million Menschen. In Niedersachsen gehört jede fünfte Mietwohnung zum Bestand der vdw-Mitgliedsunternehmen, im Land Bremen liegt der Anteil sogar bei mehr als 40 Prozent.