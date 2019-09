Betreuungsrecht: Gerichte öffnen ihre Türen

Hannover /Im Nordwesten Erstmalig findet in Niedersachsen ein „Tag des Betreuungsrechts“ statt. Nahezu alle Amtsgerichte bieten am Montag, 23. September, im Land Veranstaltungen rund ums Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge an. Das teilt das Niedersächsische Justizministerium mit. Es gibt zum Beispiel Vorträge, Diskussionsrunden mit Experten und Marktstände. In Nordenham wird sogar ein Theaterstück aufgeführt. Unter anderem nehmen folgende Amtsgerichte im Nordwesten teil: Brake, Buxtehude, Cuxhaven, Delmenhorst, Diepholz, Emden, Jever, Leer, Lingen, Oldenburg, Osnabrück, Papenburg, Sulingen, Syke, Uelzen, Varel, Vechta, Verden, Westerstede, Wildeshausen.