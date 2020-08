Dürre, Stürme Und Schädlinge: Waldschäden noch heftiger als gedacht

Finanzielle Hilfen für die Waldbesitzer

Bund und Länder haben bereits Hilfen für die Wiederaufforstung, aber auch die Anpassung der Wälder an den Klimawandel beschlossen. In diesem Jahr sind laut Bundeslandwirtschaftsministerium bislang 31 Millionen Euro an Waldbesitzer ausgezahlt worden – von 138 Millionen Euro, die für 2020 zur Verfügung stünden. Wegen angepasster Förderrichtlinien und aufgehobenen Obergrenzen würde diese Summe in der zweiten Jahreshälfte aber deutlich steigen.