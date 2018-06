Hannover /Im Nordwesten Der Widerstand gegen die in Niedersachsen verlangten Straßenausbaubeiträge wird immer härter. In einer Anhörung des Landtags am Dienstag zeichnet sich eine breite Front gegen die Zwangsrechnungen für Haus- und Grundeigentümer ab, die nur noch von der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände begrüßt werden als Finanzierungsquelle.

Der Protest reicht vom Mieterbund über Wohneigentümer bis hin zum Landvolk und dem Steuerzahlerbund (BdSt). „Es fehlt an gesellschaftlicher Akzeptanz für die Straßenausbaubeiträge. Das zeigen die erbitterten Widerstände“, sagte BdSt-Chef Bernhard Zentgraf. Nahezu alle Verbände fordern eine Übernahme der Kosten durch Land und Kommunen.

Der Staat müsse für Straßenausbau und Reparaturen zahlen. „Schließlich sind die Straßen im öffentlichen Eigentum“, sagte Hans Reinhold Horst von „Haus & Grund“ und unterstützte nachdrücklich den von der FDP eingebrachten Gesetzentwurf, Straßenausbaubeiträge völlig zu streichen. Der Landesbauernverband sprach von Auswüchsen, „die nicht mehr vermittelbar“ seien, wenn Grundbesitzer an zwei Straßen oder sogar Waldbesitzer mit Grenzen zu einer Ortschaft horrende Gebühren zahlen müssten. Der Mieterbund wehrt sich dagegen, dass Straßen-Kosten über die Grundsteuer auf Mieter übertragen werden. „Wir müssen eine andere Lösung finden“, betonte Geschäftsführer Reinhold von Tadden. Der Steuerzahlerbund sieht eine solche Lösung nur in einer „Finanzierung aus Steuermitteln“. „Die Straßenausbaubeiträge werden nicht mehr akzeptiert“, sagt Zentgraf: „In vielen Bundesländern wurden die Straßenausbaubeiträge bereits abgeschafft oder stehen vor der Abschaffung“.

Die kommunalen Spitzenverbände wehren sich nachdrücklich gegen eine Abschaffung. Sonst müsse das Land die Finanzlücken „kompensieren“, verlangte Geschäftsführer Dirk-Ulrich Mende. Aber selbst in den Kommunen wächst die Erkenntnis, dass mancher Bürger „überfordert“ sein könnte.