Hannover /Im Nordwesten Die rot-schwarze Landesregierung hält an den Anwohnerbeiträgen zur Straßensanierung fest. Innenminister Boris Pistorius (SPD) erteilte der Forderung der FDP nach einer Abschaffung der Bürgeranteile erneut eine Absage. Denn dadurch würde eine massive Mehrbelastung für das Land entstehen. Pistorius verwies darauf, dass SPD und CDU in einem Reformpaket bereits flexiblere Regelungen für die Beitragserhebung planen. Der FDP-Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen aus Rotenburg (Wümme) warf der Landesregierung angesichts vieler Proteste im Land vor, ihre Haltung fördere die Politikverdrossenheit der Bürger.

Den Liberalen geht das Reformpaket von SPD und CDU nicht weit genug. Laut des Entwurfs sollen den Bürgern künftig großzügigere Stundungs- und Ratenzahlungsmöglichkeiten als bisher eingeräumt werden. Dieser sieht auch eine Art Ausschlusskriterium für säumige Kommunen vor, die bewusst ihre Straßen über einen längeren Zeitraum verfallen lassen. Ein weiterer Punkt des Entwurfs ist eine Ratenzahlung über 20 Jahre. Außerdem soll etwa mit Vergünstigungen für Eckgrundstücke dafür gesorgt werden, dass Besitzer großer Flächen nicht überproportional belastet werden.

Zum Ausbau kommunaler Straßen haben Haus- und Wohnungsbesitzer in Niedersachsen im Vorjahr knapp 20 Millionen Euro beisteuern müssen. Nicht selten kommen bis zu fünfstellige Eurobeträge auf die Grundstücksbesitzer zu. Allerdings können die Kommunen frei darüber entscheiden, ob sie ihre Bürger für den Straßenausbau zur Kasse bitten. In Oldenburg etwa werden die Straßenausbaubeiträge abgeschafft, ebenso in Großenkneten, Hude, Hatten, Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) und Edewecht (Kreis Ammerland).

Die Anwohnerbeteiligung solle abgeschafft werden, das Land müsse etwa 50 Millionen Euro im Jahr bereitstellen, um den Kommunen die Einnahmeausfälle zu ersetzen, forderte Oetjen. Pistorius sagte, der Betrag von 50 Millionen pro Jahr habe keine realistische Grundlage. Die Kosten lägen höher und müssten dann entsprechend kompensiert werden. Unterstützung bekam er mit dieser Argumentation von der CDU und den oppositionellen Grünen.