Zehn Kliniken erhalten je 400 000 Euro

Hannover /Im Nordwesten Zur Absicherung der Versorgung in ländlichen Regionen bekommen zehn Krankenhäuser in Niedersachsen zusätzlich Geld. Sie erhalten Finanzspritzen von je 400 000 Euro, wie der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen mitteilte. Die Zuschläge sollen an Häuser gehen, die für die Notfallversorgung oder Geburtshilfe in einer Gegend wichtig sind. In Niedersachsen geht das Geld an die Kliniken auf Norderney, in Bremervörde, Sögel, Rotenburg/Wümme, Soltau, Dannenberg, Uelzen, Wittingen, Sulingen und Herzberg. Hintergrund ist, dass manche Kliniken in dünn besiedelten Gebieten zu wenige Patienten haben, um laufende Kosten zu decken. Der Betrieb wird über Pauschalen für jeden Patienten finanziert. Notwendige Kliniken auf dem Land erhalten daher ab nächstem Jahr einen Zuschlag – welche das sind, wird jährlich festgelegt.