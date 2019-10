Immer weniger Grippeimpfungen

Hannover Immer weniger Menschen lassen sich nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover (KKH) gegen die Grippe impfen. Während sich 2008 geschätzt noch jeder dritte Bundesbürger impfen ließ, war es 2018 lediglich jeder fünfte, wie die KKH am Dienstag in Hannover mitteilte. Zu den Gründen für die Impfmüdigkeit zählten auch Irrtümer, hieß es. So glaubten zum Beispiel viele Menschen, für die Schutzimpfung noch zu jung zu sein oder dass die Impfung alle paar Jahre ausreiche. Anders als viele meinten, sei die Grippeschutzimpfung in der Regel auch gut verträglich.