In Niedersachsen keine Maskenpflicht

Hannover Die niedersächsische Landesregierung hält eine allgemeine Maskenpflicht derzeit für nicht notwendig. „Für eine Pflicht haben wir jetzt hier im Moment, gerade heute, noch keinen Handlungsbedarf in Niedersachsen“, sagte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, am Montag. Das Thema werden in den nächsten Tagen intensiv unter den Ländern diskutiert. Sachsen und Bayern haben bereits eine Maskenpflicht eingeführt oder angekündigt. Schröder betonte aber, regionale Ausnahmen, wie etwa in Wolfsburg, seien durchaus möglich.