Interreligiöses Forum geplant

Hannover In Niedersachsen soll erstmals ein christlich-muslimisches Forum stattfinden. Ziel sei die Fortsetzung ökumenischer und interreligiöser Zusammenarbeit. Beim Treffen am 28. September stehen das gegenseitige Kennenlernen und der intensive Austausch zwischen ehren- und hauptamtlichen Verantwortungsträgern der Religionsgemeinschaften in kleinen, regionalen Arbeitsgruppen im Fokus, kündigen die Organisatoren an. Veranstalter sind die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, die katholischen Bistümer Hildesheim und Osnabrück sowie die Schura Niedersachsen.