IS-Rückkehrer im Fokus

Hannover Zwar stagniert die Zahl behördenbekannter islamistischer Gefährder und Salafisten in Niedersachsen. Eine wachsende Zahl von Rückkehrern aus Syrien und dem Irak beschäftigt aber die Behörden. Zudem warnen Experten vor einem äußeren Wandel der Islamisten, wodurch diese weniger auffallen. Wie der Verfassungsschutz mitteilte, liegt die Zahl der Salafisten seit mehr als einem Jahr bei 880. Seit rund zwei Jahren beziffert das Landeskriminalamt die Zahl islamistischer Gefährder mit rund 70. Leicht gestiegen ist die Zahl der Islamisten, die nach einer Ausreise in die Kampfgebiete der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach Niedersachsen zurückgekehrt sind. Es geht um 39 Erwachsene und 18 Minderjährige.