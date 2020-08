Jugendschutz: Fördergelder vom Land gegen sexuellen Missbrauch

Eggeloge

Ermittlungen In Westerstede Hündin „Frieda“ vermutlich erschossen

Eine dreieinhalbjährige Hündin war vor einer Woche in Eggeloge ausgebüxt. Am nächsten Tag fand ihre Familie sie 90 Meter entfernt vom Grundstück. Stellen an der Brust deuten auf Einschusslöcher hin.