Junge Erwachsene fahren günstiger Zug

Hannover Für unter 21-Jährige wird es eine neue Monatskarte für alle Nahverkehrszüge geben, teilte das Verkehrsministerium mit. Die „U21-Freizeitkarte Niedersachsen“ ist ab dem 13. Dezember erhältlich. Sie soll testweise die nächsten zwei Jahre im Verkauf sein. Für monatlich 29 Euro oder als Jahresabo 25 Euro pro Monat können unter 21-Jährige alle Strecken nutzen, auf denen auch das Niedersachsen-Ticket gilt. Fahrten sind also auch nach Bremen, Hamburg, ins niederländische Hengelo sowie zu einigen Stationen in NRW und Hessen möglich – und zwar ab 14 Uhr sowie an Wochenenden, Feiertagen und in den niedersächsischen Schulferien ganztägig.