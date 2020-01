Hannover Der niedersächsische Landesverband des Deutschen Gerichtsvollzieherbundes (DGVB) hat sich für eine Ausbildungsreform ausgesprochen. Die Aufgaben der rund 400 in Niedersachsen als Gerichtsvollzieher tätigen Justizbeamten seien wesentlich komplexer geworden, sagte der Landesvorsitzende des Berufsverbandes, Wolfgang Küssner. Er verwies dabei auf einen Studiengang in Schwetzingen in Baden-Württemberg, dem eine Vorreiterrolle zukomme. Andere Bundesländer wie auch Niedersachsen, wo die Ausbildung zwei Jahre dauert, setzten noch auf das herkömmliche Modell der Fachschule.

Gerichtsvollzieher befassen sich laut Küssner inzwischen immer mehr mit Arbeitslohn- und Kontopfändungen, der sogenannten Forderungspfändung. Dabei geht es insbesondere um die Aufklärung der finanziellen Situation des Schuldners, etwa durch Auskünfte bei der Rentenversicherung oder dem Bundeszentralamt für Steuern. Anordnen kann ein Gerichtsvollzieher eine derartige Pfändung nicht, allerdings wird diese Möglichkeit diskutiert.

Der niedersächsische Landesverband des DGVB vertritt als Dachverband etwa 90 Prozent der Gerichtsvollzieher und ist in die Bezirksverbände Celle, Oldenburg und Braunschweig gegliedert.

An diesem Donnerstag will sich Justizministerin Barbara Havliza (CDU) mit Vertretern des Gerichtsvollzieherbundes zu einem Austausch über aktuelle rechtspolitische Themen treffen. An dem Gespräch nehmen auch Justizstaatssekretär Stefan von der Beck, DGVB-Bundesvorsitzender Karlheinz Brunner und Küssner teil.