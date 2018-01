Hannover 2017 hat das Land Niedersachsen 54 Menschen Entschädigungen gezahlt, weil sie zu Unrecht inhaftiert waren. Die Betroffenen erhielten bis Anfang Dezember insgesamt rund 240 000 Euro, teilte ein Sprecher des Justizministeriums mit. Den Betroffenen stehen nach dem Gesetz 25 Euro Entschädigung pro Hafttag zu. Zusätzlich erhalten sie Geld für ihren Verdienstausfall und ihre Anwaltskosten. In der kommenden Woche berät der Landtag in Hannover über eine Verbesserung der Hilfen.

Zwischen 2015 und 2017 stellten in Niedersachsen 166 Menschen Anspruch auf Haftentschädigung. Den größten Teil machten Untersuchungsgefangene aus: Bei 160 Tatverdächtigen stellte die Justiz das Verfahren ein oder sprach sie frei. Drei waren einstweilig in einer Psychiatrie untergebracht. Nur zwei der Betroffenen waren bereits verurteilt worden und verbüßten eine Haftstrafe. Einer war dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht.