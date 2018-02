SPD-Spitze glaubt an Ja zu Groko

Hannover /Kamen Nach den ersten Basiskonferenzen über den Koalitionsvertrag mit der Union glaubt die SPD-Spitze fest an eine Zustimmung beim anstehenden Entscheid der rund 463 000 Parteimitglieder. „Die Anerkennung, dass wir gut verhandelt haben, ist spürbar“, sagte die designierte SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles am Sonntag in Kamen. Sie sei optimistisch.

Auch in Niedersachsen ringen die Sozialdemokraten weiter mit der Entscheidung zum ausgehandelten Vertrag über eine Große Koalition in Berlin. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) glaubt nach den ersten Regionalkonferenzen, dass es am Ende „ein Ja geben wird zum Koalitionsvertrag“. Eine „breite Mehrheit“ sah auch Andrea Nahles beim Treffen am Samstag in Hannover. Der Mitgliederentscheid beginnt am 20. Februar.