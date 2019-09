Kammer fordert mehr Pflegekräfte

Hannover Zum weltweiten „Tag der Patientensicherheit“ am Dienstag hat die niedersächsische Pflegekammer mehr Personal gefordert. Personalmangel führe laut diversen Studien zu mehr Fehlern, zum Beispiel bei der Medikamentenvergabe, so Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke. Zudem komme es öfter zu Infektionen oder Stürzen, dadurch blieben Patienten auch länger im Krankenhaus. Bei Pflegefachkräften komme es durch immer mehr Arbeit in immer weniger Zeit zu höheren Fehlzeiten, Krankmeldungen oder körperlicher und emotionaler Überlastung.