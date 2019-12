Kampagne soll Lehrer anwerben

Hannover Mit der Kampagne „Job mit Klasse“ will das niedersächsische Kultusministerium künftig junge Menschen für den Beruf des Lehrers und der Lehrerin begeistern. Die Werbung für die Aktion zielt auf junge Leute und soll besonders in den sozialen Medien geschaltet werden. Zusätzlich soll es ein Internetportal geben, in dem man sich gezielt über den Beruf informieren kann. Die gesamte Kampagne soll laut Ministeriumsausgaben rund 200 000 Euro kosten.