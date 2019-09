Kampf gegen Mobbing verstärken

Hannover Die Schulbehörden und das Landeskriminalamt (LKA) in Niedersachsen wollen noch konsequenter gegen Mobbing und Cybermobbing – Mobbing im Internet – vorgehen. „Cybermobbing ist nicht nur feige, sondern auch mit Blick auf die Folgen nicht hinzunehmen“, sagte LKA-Präsident Friedo de Vries am Mittwoch. Die inzwischen an mehr als 500 Schulen des Bundeslandes installierten „Mobbing-Interventions-Teams“ hätten sich bewährt, so Jan ter Horst vom Kultusministerium. Diese Maßnahme solle in 2020 noch weiterentwickelt werden.