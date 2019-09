Keine Häufung von Missbildungen

Hannover In Niedersachsen ist keine Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen zu beobachten. Nachdem in NRW fünf Fälle von Kindern mit fehlgebildeten Händen oder Armen bekannt geworden waren, war auch das niedersächsische Gesundheitsministerium aktiv geworden. Auf Nachfrage der NWZ erklärte eine Sprecherin am Dienstag, dass das Ministerium alle Plankrankenhäuser mit einer Geburtshilfe um Auskunft gebeten hatte, ob dort entsprechende Fehlbildungen gehäuft aufgetreten sind. Dies sei aber nicht der Fall gewesen.