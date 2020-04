Kinderbetreuung durch Nachbarn

Hannover Auch Nachbarschaften und Initiativen sollen künftig Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, betreuen dürfen. Sein Ministerium arbeite derzeit an einer Definition der Betreuung im privaten Bereich, so Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag in Hannover. Die Vorgaben sollten sich an der Betreuung in den Kita-Notgruppen orientieren. Hier sind maximal fünf Kinder pro Gruppe erlaubt. Zu klären sei vor allem der rechtliche Rahmen der Nachbarschaftshilfe. Das Land hatte zu Wochenbeginn die Notbetreuung in den Kitas ausgeweitet – allerdings nicht zur Zufriedenheit der Verbände und der Opposition.