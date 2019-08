Kirche unterstützt „Fridays for Future“

Hannover Mit der neu gegründeten Aktion „Christians for Future“ stellen sich Vertreter aus drei evangelischen Kirchen in Niedersachsen hinter die Jugendbewegung „Fridays for Future“. Diese Aktion sei ein ökumenisches Projekt, erklärte Lutz Krügener von der hannoverschen Landeskirche. Die Internetseite https://christians4future.org solle zu eigenem Engagement einladen und der Vernetzung dienen.