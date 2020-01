Kitas erhalten 360 Millionen Euro

Hannover Die Kindertageseinrichtungen in Niedersachsen können rund 360 Millionen Euro in ihre Betreuungsqualität investieren. Mit Jahresbeginn könnten die Träger unter anderem zusätzliche Fachkräfte anstellen, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit. Zudem könnten sich die Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen fortbilden. Kultusminister Grant Hendrik Tonne betonte: „Wer die Leitung stärkt, stärkt die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen.“

Das Geld kommt aus Bundesmitteln nach dem „Gute-Kita-Gesetz“. Der Bund überweist den Ländern bis 2022 zusätzlich 5,5 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung. Niedersachsen erhält rund 526 Millionen Euro.