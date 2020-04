Kitas sollen ab Mitte Mai öffnen

Hannover Die Kindertagesstätten sollen schrittweise und „behutsam“ wieder geöffnet werden. Darauf haben sich die Familienminister des Bundes und der Länder am späten Dienstagabend verständigt, wie die Hamburger Familienbehörde mitteilte. Geplant ist eine Öffnung in vier Stufen von der Notbetreuung über eine erweiterte Notbetreuung und einen eingeschränkten Regelbetrieb bis zum vollständigen Regelbetrieb. Konkrete Fristen wurden nicht beschlossen. Nach jedem Öffnungsschritt sollte das Infektionsgeschehen mindestens zwei Wochen lang beobachtet werden, bevor eine weitere Maßnahme folgt. Mediziner und Sozialverbände werfen Bund und Ländern vor, die Not der Familien in der Corona-Krise auszublenden.

Der Sozialverband VdK fordert einen „Rettungsschirm für Eltern“. Der Grundsatzbeschluss der Familienminister zu den Kita-Öffnungen soll in das Spitzengespräch von Bund und Ländern an diesem Donnerstag einfließen.