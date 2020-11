Klinikkapazität: Nordländer kooperieren

Hannover Die norddeutschen Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen bei der Verlegung von Corona-Patienten in andere Krankenhäuser eng zusammenarbeiten. Über eine Koordinierungsstelle werde laufend ein Überblick über freie Kapazitäten hergestellt und falls erforderlich, beim Transport geholfen, teilte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover mit. Die Entscheidung über die Verlegung verbleibe aber bei den behandelnden Ärzten. In Niedersachsen lagen am Freitag 208 Corona-Patienten in Krankenhäusern; 127 mussten beatmet werden. Die Höchstzahl war am 21. April mit 235 Patienten in Kliniken erreicht worden.