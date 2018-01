Hannover Das politische Tauziehen um einen neuen Feiertag in Niedersachsen wird immer heftiger. Während Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Hannovers Landesbischof Ralf Meister, der Evangelische Arbeitskreis in der CDU (EAK) und die AfD für den Reformationstag plädieren, wächst dagegen der Widerstand. Die Wirtschaft lehnt einen zusätzlichen Feiertag ab und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) teilt die Skepsis.

Nicht nur die katholische Kirche und die Jüdische Gemeinde melden heftige Bedenken gegen einen Feiertag an, der für religiöse Spaltung und Martin Luthers Antisemitismus stehe. Auch innerhalb der SPD gibt es „unterschiedliche Meinungen“ und „keine Vorfestlegungen“, betont SPD-Fraktionschefin Johanne Modder (Bunde). Die Sozialdemokratin mahnt, dass ein Feiertagsvorschlag nicht gegen einzelne Religionsgemeinschaften gerichtet sein dürfe. In Niedersachsen gehört laut EAK fast die Hälfte der Bevölkerung – rund vier Millionen Menschen – den Kirchen der evangelischen Konföderation an.

Grünen-Fraktionschefin Anja Piel fordert einen Feiertag „für alle Menschen in Niedersachsen“. Ein religiöser Feiertag scheide deshalb aus. Die Jusos plädieren deshalb für den 8. Mai, dem Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur 1945. FDP-Landeschef Stefan Birkner sieht bereits viel Porzellan zerschlagen „durch die Art und Weise, wie Weil die Feiertagsdebatte betreibt“. Das Verhältnis zu den Religionsgemeinschaften sei beschädigt.

Der Gewerkschaftsbund hält sich mit Vorschlägen zurück. Für den DGB ist im Namen der Arbeitnehmer nur wichtig: „Der Feiertag muss zügig kommen!“