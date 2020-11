Kommunales: Arbeit in Ausschüssen ruht

Hannover Ob auf Kreis- oder auf Gemeindeebene: Landauf, landab werden die Sitzungen der Fachausschüsse abgesagt. Dabei müssen zum Jahresende die Haushaltspläne erarbeitet und verabschiedet werden. Sofern „nichts absolut Wichtiges“ beschlossen werden muss, werden die Ausschusssitzungen verschoben, erklärte beispielsweise Gerd-Christian Wagner, Bürgermeister in Varel (Friesland), unter Hinweis auf die Corona-Krise.

Rein rechtlich sei das möglich, erklärt Oliver Kamlage, Geschäftsführer des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds (NStGB). Denn mitten in der Pandemie, in diesem Sommer, hat der Gesetzgeber das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz geändert und „Sonderregelungen für epidemische Lagen“ getroffen. Laut Paragraf 182 kann der Bürgermeister oder der Landrat auf eine Beteiligung der beratenden Ausschüsse verzichten. Er ist auch nicht verpflichtet, dem Verlangen nach Einberufung des Rats oder des Kreistags nachzukommen. Allerdings: Werden Beschlüsse im sogenannten „Umlaufverfahren“ oder im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss gefasst, müssen diese unverzüglich veröffentlicht werden – sofern nicht die Interessen Einzelner berührt werden.

NStGB-Geschäftsführer Kamlage begrüßt die neue Vorschrift. So könnten in der Pandemie die Corona-Regeln, darunter das Abstandsgebot, eingehalten werden. Die politischen Gremien seien trotzdem entscheidungsfähig.

Es geht aber auch anders: So wird beispielsweise die Gemeinde Rastede (Kreis Ammerland) in insgesamt fünf öffentlich tagenden Fachausschüssen den Haushalt für 2021 vorbereiten, der in der Ratssitzung am 5. Dezember endgültig verabschiedet werden soll. „Uns ist es wichtig, Öffentlichkeit herzustellen“, sagt Gemeindesprecher Ralf Kobbe. Für die Beratungen werden große Räume, etwa Sporthallen genutzt. „Das ist uns der Aufwand wert.“