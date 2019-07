Hannover Die Zahl der Steuersünder in Niedersachsen, die sich selbst anzeigen, nimmt kontinuierlich ab. Im ersten Halbjahr dieses Jahres lag die Zahl der Selbstanzeigen bei 341, wie Finanzminister Reinhold Hilbers im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum lag die Zahl laut Finanzministerium bei 471 und zum Stichtag 30. Juni 2017 bei noch 601 Selbstanzeigen.

Dabei gibt es durchaus regionale Unterschiede, wenn man auf die vier Fahndungsbezirke in Niedersachsen blickt. So betrug die Zahl der Selbstanzeigen bis zur Jahresmitte beim Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Oldenburg 99, in Lüneburg 133, in Hannover 54 und in Braunschweig 55.

Eine Erklärung für diese regional sehr unterschiedlichen Zahlen gibt es laut Ministeriumssprecher Kai Bernhardt aber nicht. „Das variiert von Jahr zu Jahr.“ Die Art der Delikte reiche von der Hinterziehung von Vermögens-, Erbschafts- und Einkommenssteuern bis hin zur Einrichtung von Briefkastenfirmen, um Geld am Fiskus vorbei zu verdienen.

CDU-Politiker Hilbers sieht die Ursache für den seit Jahren zu verzeichnenden Rückgang der Selbstanzeigen darin, dass es nach rechtlichen Veränderungen im Jahr 2015 unattraktiver geworden sei, sich den Behörden als Steuersünder zu stellen. Stattdessen würden die Menschen offenbar lieber gleich ihre Steuern zahlen.

Hilbers: „Wir können feststellen, dass die Verschärfung der rechtlichen Anforderungen an Selbstanzeigen gegriffen und bei vielen ein Umdenken bewirkt haben, die nun den Weg zurück in die Steuerehrlichkeit wählen.“ Nach einem enormen Anstieg der Selbstanzeigen seit dem Jahr 2013 sei die Rückläufigkeit durchaus zu erwarten gewesen.

Niemand solle heutzutage noch davon ausgehen, dass Steuerhinterziehung unentdeckt bleibe, stellte der Minister klar. 2013 habe die Zahl der Selbstanzeigen noch 2862 betragen, im Jahr 2014 seien es sogar 3797 gewesen.

Unterdessen sei die Auswertung steuerrelevanter Datenträger wie etwa Steuer-CDs nahezu abgeschlossen. Die Einnahmen des Landes Niedersachsen im Zusammenhang mit Ankäufen solcher Daten aus den Ländern Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein zum 30. Juni dieses Jahres bezifferte Hilbers mit insgesamt rund 381 Millionen Euro seit 2008. Hierzu seien mehr als 14 400 Vorgänge bearbeitet worden, von denen mehr als die Hälfte aus Selbstanzeigen resultierten. Dabei machten Verfahren im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in der Schweiz mit rund 284 Millionen Euro den Großteil aus. Niedersachsen habe sich mit rund 900 000 Euro an den Datenankäufen beteiligt.

Hilbers sieht es nach eigenen Worten durchaus skeptisch, wenn der Staat zu „fragwürdigen Mitteln“ greife und Steuer-CDs oder andere steuerrechtlich relevanten Datenträger ankaufe. „Das kann keine Dauerlösung sein“, bekräftigte der Minister und erklärte gleichzeitig: „Steuerkriminalität ist unsolidarisch und schadet der gesamten Gesellschaft. Die Entdeckung und Verfolgung dürfen aber nicht von Zufälligkeiten abhängen. Daher setze ich auch weiter auf effektive Regelungen zum internationalen Datenaustausch, die den Steuerhinterziehern auch künftig das Leben schwer machen werden“.