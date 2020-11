Kriminelle bauen immer häufiger Katalysatoren aus

Hannover Katalysatoren sind in Niedersachsen nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) zuletzt häufiger aus Autos ausgebaut und gestohlen worden. Bislang gebe es in diesem Jahr landesweit eine mittlere dreistellige Zahl von Katalysator-Diebstählen, teilte das LKA in Hannover auf Anfrage mit. Das sei ein starker Anstieg. Der bislang entstandene Schaden belaufe sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Die Fallzahlen seien aber nur eine Momentaufnahme, betonte die Behörde.

Der Anstieg der Diebstähle könne laut LKA mit einem Preisanstieg bei den verbauten Edelmetallen im Zusammenhang stehen. Konkrete Erkenntnisse gebe es aber nicht.