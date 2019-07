Kritik gegen Stelle für Abschiebungen

Hannover Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (LAG) wendet sich gegen ein Konzept einer zentralen Steuerung der Abschiebungen in Niedersachsen von Innenminister Boris Pistorius (SPD). Die kommunalen Ausländerbehörden vor Ort seien viel näher an den Betroffenen dran. „Sie kennen die Schicksale und mögliche aktuelle Abschiebehindernisse“, sagte der Vorsitzende der LAG Franz Loth. Die ersten Mitarbeiter der Abteilung haben in der Außenstelle der Landesaufnahmebehörde in Langenhagen bei Hannover ihre Arbeit aufgenommen.