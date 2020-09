Kultus-Etat erreicht Rekordhöhe

Hannover Niedersachsen investiert so viel Geld wie noch nie in die Bereiche Schule, Kita und berufliche Bildung. Der Etat von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) soll um 350 Millionen Euro auf die neue Höchstmarke von 7,5 Milliarden Euro steigen. Das geht aus dem Haushaltsentwurf 2021 hervor, den Tonne am Freitag im Kultusausschuss vorgestellt hat. Der Etat zeige, dass „Bildung in Niedersachsen höchste Priorität hat“, sagte der Minister.

Um mehr Plätze und Qualitätsverbesserungen bei Kindergärten, Krippen und Tagespflege zu schaffen, werden 1,6 Milliarden Euro bereitgestellt. Der Ansatz werde weiter erhöht, sodass bis 2024 rund 6,3 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Allein den beitragsfreien Kindergarten finanziert das Land mit rund 400 Mio. Euro.

Weitere Verbesserungen: Für die Inklusion im Schulbereich werden im nächsten Jahr 434 Mio. Euro bereitgestellt; im Zeitraum bis 2024 sogar mehr als 2,1 Mrd. Euro. Um die Unterrichtsversorgung sicherzustellen, konnten im laufenden Schuljahr 2000 neue Lehrer eingestellt werden; 1600 Pädagogen haben die Schulen verlassen. Im nächsten Jahr liege der Einstellungsbedarf bei rund 2500 Vollzeitstellen, teilte das Ministerium mit.