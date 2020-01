Land fördert 276 neue Güllelager

Hannover Für das Errichten neuer Güllelager haben 276 Landwirte in Niedersachsen im vergangenen Jahr einen Landeszuschuss erhalten. Dies helfe Landwirten angesichts verschärfter Auflagen, die Gülle bis zum Ausfahren auf die Agrarflächen lagern zu können, teilte der Landesbauernverband am Donnerstag in Hannover mit. Zunächst berücksichtigt wurden bei der Förderung im Gesamtumfang von zehn Millionen Euro Ackerbauern, die als Abnehmer von Gülle zusätzlichen Lagerraum schaffen, aber selbst keine Tiere halten. Das Land will in diesem Jahr weitere 2,25 Millionen Euro bereitstellen.